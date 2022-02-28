Если Россия применит ядерное оружие, - это будет атака на все человечество.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в случае применения Россией ядерного оружия, мир будет ввергнут в катастрофу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время олайн-брифинга для русскоязычных СМИ о продолжающемся вторжении российских войск на территорию Украины.

В частности, министра попросили оценить уровень угрозы применения Россией ядерного оружия.

"Это безумие, которое ввергнет мир в катастрофу. Если то, что делает сейчас президент Путин, та война, которую он развязал, - это атака на мировой порядок, то использование ядерного оружия станет атакой на все человечество. И этом нужно любой ценой воспрепятствовать", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина применить ядерное оружие.

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