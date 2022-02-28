В Пентагоне не сомневаются, что РФ привела силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Уверены и в своей способности защитить себя.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минобороны США.
Официальные лица США не сомневаются в сообщениях о том, что президент России Владимир Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.
"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений", — сказал на брифинге высокопоставленный представитель министерства обороны.
По словам чиновника, это ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.
Это эскалация, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной, подчеркнул чиновник.
"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", — заявил он чиновник.
Напомним, 27 февраля около 15 часов президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны и начальнику генштаба перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Под силами сдерживания подразумеваются ядерные силы.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни. Это не та цена, которую Путин готов заплатить:
"Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся".
Также Арестович сомневается, что окружение Путина согласится на применение ядерного оружия.
В Минобороны США уверяют, что нет причин сомневаться в сообщениях о российской ядерной активности и приказе Путина о переводе ядерного оружия страны в боевую готовность