В США не видят оснований сомневаться в достоверности сообщений о приведении оружия в состояние повышенной боевой готовности.

В Пентагоне не сомневаются, что РФ привела силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Уверены и в своей способности защитить себя.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минобороны США.

Официальные лица США не сомневаются в сообщениях о том, что президент России Владимир Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений", — сказал на брифинге высокопоставленный представитель министерства обороны.

По словам чиновника, это ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

Это эскалация, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной, подчеркнул чиновник.

"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", — заявил он чиновник.

Напомним, 27 февраля около 15 часов президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны и начальнику генштаба перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Под силами сдерживания подразумеваются ядерные силы.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни. Это не та цена, которую Путин готов заплатить:

"Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся".

Также Арестович сомневается, что окружение Путина согласится на применение ядерного оружия.

В Минобороны США уверяют, что нет причин сомневаться в сообщениях о российской ядерной активности и приказе Путина о переводе ядерного оружия страны в боевую готовность

Вас также могут заинтересовать новости: