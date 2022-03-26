Глава МИД отметил, что сегодня с американской стороной было договорено о шагах, чтобы меньше российских ракет падало на украинскую землю.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников передали президенту США Джо Байдену обломки российской ракеты, которая попала Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области (Яворовский военный полигон).

Об этом глава МИД сообщил в социальной сети Facebook.

"На этой фотограции мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворовский военный полигон", - заявил Кулеба.

"Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того, чтобы Украина одержала победу", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, ночью 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине (Яворовский военный полигон).

Авиаудар осуществили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. В целом оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет сбили в воздухе.

Количество погибших в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине - 35, 134 – травмированы.

Вас также могут заинтересовать новости: