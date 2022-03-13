Львовщину, по предварительным данным, атаковали самолетами из Саратова.

В результате вражеского авиаудара под Львовом по Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) погибли девять героев.

В результате атаки пострадали 57 человек, рассказал во время пресс-конференции глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По предварительным данным, Львовщину противник обстрелял с российской территории.

"Сегодня (13 марта - Ред.) Львовщина подверглась удару. Удар был осуществлен ракетами, предварительно, самолетами из Саратова - из России поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию...", - сказал чиновник.

Козицкий добавил, что, по предварительным сведениям, было выпущено более 30 ракет.

"...Сработала система противовоздушной обороны, определенное количество было сбито. Под удар попал Яворовский полигон, на данный момент 57 человек травмированы..., находятся в больницах, девять героев погибли... на данный момент осуществляется тушение пожара", - заявил он.

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter призвал страны Запада закрыть небо над нашей страной после ракетных ударов российских оккупационных войск по Яворовскому военному полигону.

"Россия атаковала Международный центр миротворчества и безопасности возле Львова. Там работают иностранные инструкторы. Информация о жертвах уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границ ЕС - НАТО. Необходимо предпринять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - подчеркнул Резников.

Утром 13 марта стало известно, что во Львове была объявлена воздушная тревога. В сети сообщили, что в областном центе были слышны два сильных взрыва.

Местный депутат Игорь Зинкевич утверждал, что взрывы - результат работы украинской противовоздушной обороны по российским ракетам.

Взрывы во Львовской области прозвучали впервые со времени вторжения РФ в Украину.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

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