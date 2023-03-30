Решение принимает фактически один человек, не очень образованный и не компетентный, говорят в ГУР.

О подготовке российского диктатора Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину знали только три-четыре человека из его окружения. Они вместе с главой РФ и принимали решение начать большую войну.

В украинской разведке заявляют, что один из этих людей - секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом в интервью Gazeta.ua заявил спикер ГУР Андрей Юсов.

"Да. В частности, Патрушев", — сказал представитель разведки Украины.

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Юсов напомнил недавние заявления Патрушева о том, что РФ "дважды спасала США от распада". Также секретарь Совбеза РФ заговорил о наличии у России "уникального оружия, способного уничтожить любого противника".

"В значительной степени решение начать полномасштабную войну - это следствие их модели управления. Современная Россия - это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено какого-то обсуждения или плюрализма мнений. Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия являются катастрофическими для России", — подчеркнул Юсов.

Патрушев может стать преемником Путина

Напомним, в последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Экс-друг Путина Сергей Пугачев заявлял, что самым серьезным претендентом на кресло президента РФ есть секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Именно он может стать преемником Путина.

Telegram-канал Generall SVR писал, что на сегодня Патрушев имеет наибольшее влияние на Путина, кроме того, он его пугает заговорами и покушениями на жизнь.

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