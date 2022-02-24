Сейчас решается вопрос не только будущего Украины, отметил глава парламента.

Народные депутаты, которые покинут территорию Украины, будут считаться предателями.

Об этом сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.

"Я вас прошу - все народные депутаты остаются в Киеве", - отметил он.

По его словам, при необходимости нардепы должны быть готовы немедленно собраться в определенном месте в определенное время и работать. "Кто уехал, тот предатель", - подчеркнул Стефанчук. Он также призвал глав фракций на консультации.

"По тревоге подняты все силы нашего государства. Все мысли и молитвы сейчас с нашими солдатами", - написал он в Facebook.

Он призвал граждан оставаться дома, позаботиться о своих близких, предупредить их о происходящем.

"Сейчас решается вопрос не только о будущем Украины, но и о том, какой будет жизнь в Европе. От того, как мир ответит на эту агрессию, зависит и глобальная безопасность. Чем мощнее будет реакция цивилизованных стран - тем быстрее может быть восстановлен мир. Агрессор должен заплатить за свои действия", - добавил Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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