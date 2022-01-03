По словам Руслана Стефанчука, усиление народовластия станет одним из акцентов работы депутатов.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук озвучил приоритеты в работе Верховной Рады на 2022 год.

Об этом сообщается в телеграм-канале ВРУ.

Среди главных направлений он назвал усиление народовластия, реформу СБУ, пенсионную реформу и градостроительство.

"Мы четко знаем, куда двигаться дальше, ведь ежегодно имеем указатель - План законопроектной работы Верховной Рады Украины", - рассказал спикер парламента.

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По словам Стефанчука, усиление народовластия станет одним из акцентов работы депутатов, "ведь это основное предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского".

Как сообщал УНИАН, согласно недавнему опросу большинство украинцев поддерживают возможный роспуск Верховной Рады и Кабинета министров: 63% и 58% соответственно.

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