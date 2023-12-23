Оккупированный Томак уже окружен крысиными норами, а Мелитополь - сплошными укреплениями.

Российские захватчики на оккупированной части юга Украины превращают захваченные украинские города в укрепленные крепости. Об этом говорится в сообщении Мелитопольского городского головы Ивана Федорова в Telegram.

"Токмак уже окружен крысиными норами оккупантов со всех сторон. Вблизи Мелитополя враг строит окопы не только со стороны Васильевки, но и в стороне Крыма. Полгода назад это было несколько линий обороны – сейчас сплошные укрепления", - подчеркнул Федоров.

"Кремлевский диктатор избрал тактику Гитлера и пытается построить оборону по линии Вотан. Однако нацистам не удалось удержаться тогда, не удастся рашистам и сейчас", - убежден мэр Мелитополя.

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Общая ситуация на фронте

По мнению издания The Wall Street Journal, в условиях тупика на фронте, не позволяющего ни одной стороне осуществить большой прорыв, для Украины, которая уступает России по всем основным ресурсам, было бы выгоднее перейти к стратегической обороне. Отражая российские наступления, украинцы могли бы нанести россиянам значительно больше вреда при своих меньших потерях, чем ведя собственное контрнаступление.

Между тем The New York Time замечает, что в последние недели российские войска добились небольших территориальных успехов на Восточном фронте Украины, используя свое превосходство в живой силе. Издание отмечает, что очевидно последние события на фронте побудили украинские власти рассмотреть возможность мобилизации до 500 000 солдат для продолжения борьбы в следующем году.

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