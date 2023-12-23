На Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожено почти 500 российских захватчиков. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.
Как отметил Тарнавский, на Таврическом направлении за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 46 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела.
В то же время украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на отдельных направлениях.
"Общие потери врага составили 499 человек", - сообщил Тарнавский.
Кроме того, уничтожено 37 единиц военной техники. В частности, речь идет о 2 танках, 11 боевых бронированных машинах, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковом ракетном комплексе, 14 автомобилях, 1 единице спецтехники и 1 складе боеприпасов. Еще 34 единицы техники врага повреждены.
Потери врага - что известно
Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и за минувшие сутки в целом ликвидировано еще 1040 захватчиков.
Также были уничтожены десятки артсистем, танков и ББМ, кроме того, ВСУ приземлили три российских самолета.