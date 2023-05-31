Вероятно, враг намерен обвинить Украину в "экологическом терроризме".

Российские оккупанты минируют территорию завода "Крымский титан" возле захваченного Армянска, выбросы химикатов на котором пятью годами ранее уже провоцировали экологическую катастрофу, сообщает "АТЕШ".

Предполагают, что россияне готовятся к очередной провокации с целью обвинить Вооруженные силы Украины в "экологическом терроризме".

"Видимо рашисты полагают, что украинские силы вскоре будут на админгранице с Крымом", – пишет "АТЕШ".

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Напомним, в начале года россияне разместили подразделения радиационной, химической и биологической защиты на территории завода. Центр национального сопротивления информировал, что на "Крымском титане" помимо живой силы сосредоточена также военная техника оккупантов.

Экологическая катастрофа на крупнейшем заводе в Крыму - что нужно знать

В августе и сентябре 2018 года стало известно, что в Крыму произошла серия выбросов химикатов, из-за которых в Армянске и Яны Капу металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, а животные массово гибли.

Оккупанты тогда заявили, что на территории кислотонакопителя завода "Крымский титан" – самого большого завода Крыма, одного из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе – из-за засухи начались испарения.

Украинская разведка в свою очередь сообщала, что ухудшение экологической обстановки произошло в результате учений вооруженных сил страны-агрессора – снаряды попали в отстойники химических отходов титанового и содового заводов.

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