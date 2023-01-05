Украинские власти призывают население Армянска не выходить из дома без необходимости.

Россияне разместили подразделения радиационной, химической и биологической защиты на территории завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске, что на севере Крыма. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на территории объекта помимо живой силы сосредоточена также военная техника оккупантов. Причины появления войск радиохимзащиты на предприятии пока не ясны.

"Это могут быть учения или требования командования оккупационных войск. Однако Центр национального сопротивления призывает жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе", – говорится в сообщении.

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Также в ЦНС напомнили, что размещение войск на объектах химической промышленности нарушает нормы международного гуманитарного права.

Ситуация в оккупированном Крыму

В последнее время россияне начали оттягивать в Крым те подразделения, которые не нужны в данный момент на линии фронта. В Минобороны Украины объяснили это тем, что обустраивать базы в прифронтовой зоне стало слишком опасно.

Кроме того, украинская разведка фиксирует активную деятельность врага по подготовке оборонительных рубежей в Крыму. Также на полуостров свозят дополнительные подразделения.

Эксперты полагают, что уже до конца лета Украина сможет вернуть себе контроль над полуостровом, который оккупирован уже почти 9 лет.

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