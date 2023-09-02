Утверждается, что по мосту запустили три беспилотника.

Минобороны России заявило об атаке морских дронов на Крымский мост. Утверждается, что по мосту запустили три беспилотника.

Первое сообщение о якобы ударе полупогружным безэкипажным катером появилось 1 сентября около 23.15 мск: "Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря".

Два других сообщения появились уже после полуночи, в ночь на 2 сентября.

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В РФ отчитываются об уничтожении всех трех беспилотников.

Комментируя данные заявления россиян, в Силах обороны юга Украины заявили, что напряжение ситуации вокруг Крымского моста - это тактика врага:

"То, что им постоянно что-то кажется вокруг Крымского моста - это понятно. Потому что диагноз точен, конструкция излишня. И они просто пытаются угадать время, когда это станет очевидно всем".

Как РФ пытается защитить Крымский мост – что сообщалось

Напомним, в британской разведке сообщили, что Россия пытается защитить Крымский мост от возможных атак с помощью различных методов, включая системы ППО и подводные барьеры.

"Россия использует ряд средств пассивной защиты, таких как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с мерами активной защиты, такими как системы ПВО, чтобы повысить живучесть водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак. Важность моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обуславливает принятие таких обширных мер защиты", - сообщалось ранее.

Отмечалось, что Россия в значительной степени зависит от Крымского моста и паромов для пересечения проливов.

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