У партнеров Украины есть понимание, что без дальнобойных ракет ВСУ не обойтись, отметил Мусиенко.

Рано или поздно Украина все же получит дальнобойные ракеты ATACMS от США.

Уверенность в этом выразил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

"Я думаю и искренне хочу верить, что ракеты ATACMS – это исключительно вопрос времени", – заявил он. Видео дня

По мнению эксперта, все больше партнеров Украины, в том числе США, уверяются в возможностях украинской победы. Поэтому есть понимание, что без дальнобойных ракет ВСУ не обойтись.

"Вопрос возможностей и способностей состоит в том, что в любом случае для защиты Украины, защиты Европы и предотвращения российской агрессии в будущем нам нужны дальнобойные системы. Пока мы не покажем россиянам, что можем наносить мощные удары по их тылу не просто на оккупированных территориях, но и на территории России, и это будут сокрушительные, эффективные, высокоточные удары по их военным объектам, до тех пор мы не достигнем какого-либо паритета", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

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