Официальные лица США не верят, что боевой ландшафт изменился настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии, пишет CNN.

США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что последние успехи ВСУ на фронте официальные лица США в целом рассматривают как свидетельство эффективности предоставляемого Украине вооружения.

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Вместе с тем чиновники не верят, что боевой ландшафт изменился настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии в краткосрочной перспективе.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

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