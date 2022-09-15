США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники.
Отмечается, что последние успехи ВСУ на фронте официальные лица США в целом рассматривают как свидетельство эффективности предоставляемого Украине вооружения.
Вместе с тем чиновники не верят, что боевой ландшафт изменился настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии в краткосрочной перспективе.
Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины
Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.
Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.