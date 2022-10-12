Есть ряд версий повреждения Крымского моста, которые имеют право на жизнь, отметил эксперт.

Построенный Россией Крымский мост не был поврежден в результате нанесения ракетного удара.

Никакого ракетного удара по мосту не было, рассказал военный эксперт Александр Коваленко УНИАН.

"Наиболее сейчас актуальная (версия повреждения Крымского моста - Ред.) - это грузовик со взрывчаткой, это установление взрывчатки под одной из опор, именно рядом с пролетами, которые были обрушены, и некое плавсредство, например, катер, который был гружен соответствующим количеством взрывчатки. Эти все версии имеют право на жизнь…", - отметил он.

По мнению эксперта, версия повреждения Крымского моста в результате нанесения ракетного удара не имеет права на жизнь.

"Не было никакого ракетного удара. Было одно из подобного рода влияний. Хотя есть и, конечно, еще ряд других версий, совсем конспирологических…", - добавил Коваленко.

Повреждение Крымского моста - самые важные новости

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста произошел сильный пожар - горели семь топливных цистерн железнодорожного состава. Также были частично обрушены два автомобильных пролета моста.

Российские силовики утверждали, что на мосту был подорван грузовой автомобиль.

Минобороны Украины так прокомментировало повреждение Крымского моста: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост - два печально известных символа российской власти в украинском Крыму - исчезли. Что на очереди, россияне?".

Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту "терактом" и заявил, что к его осуществлению причастны украинские спецслужбы.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила украинский Крым. Незаконную аннексию полуострова осудил почти весь мир.

Позже Россия построила транспортный переход через Керченский пролив, который состоит из автомобильного и железнодорожного мостов, которые находятся рядом. Сооруженный оккупантами переход называют Крымским или Керченским мостом. Мосты соединяют Керченский и Таманский полуостровы.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая 2018 года, а железнодорожная начала полноценно работать летом 2020-го.

РФ превратила курортный Крым в военную базу.

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