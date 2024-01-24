Эксперт обратил внимание на то, что Россия пока не показала тела возможных погибших.

Изложенная российским Министерством обороны версия о том, что в сбитом Ил-76 находились военнопленные украинцы, содержит в себе целый ряд несостыковок. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как отмечает аналитик, самолет упал в Белгородской области около 11:00, и первое сообщение, которое появилось в информационном пространстве РФ, касалось того, что Ил-76 сбило российское же ПВО. Затем, акцент резко сменился – "стрелки перевели" на противовоздушную оборону ВСУ. Тогда же Москва заявила, что на борту были украинские пленные, которых везли на обмен.

"Первые кадры, которые появились с места падения, не демонстрировали большого количества тел. Вспомните катастрофу МН-17 (в 2014 г. в Донецкой области, когда террористы "ДНР" сбили пассажирский самолет с 300 людьми на борту – УНИАН) - обломками самолета и телами погибших было усыпано все поле. Или, хотя бы, бизнес-джет Евгения Пригожина (руководителя ЧВК "Вагнер" - УНИАН), намного меньшего размера и с меньшим количеством пассажиров на борту – первые кадры с места падения уже содержали останки пассажиров", — анализирует Коваленко.

Видео дня

Он также утверждает, что перед крушением российский Ил-76 не заходил на посадку, а именно взлетал из аэропорта Белгорода. "Как можно привезти пленных для обмена в Белгород, если ты его покидаешь?" — акцентирует специалист.

Позднее, на фоне указанных не стыковок, российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала некий список, в котором перечислялись якобы фамилии погибших пленных. Однако в нем содержались данные об украинцах, которых "обменяли" еще 3 января.

"Интересно - OSINT-аналитики подтвердили тот факт, что самолет Ил-76 был RA-78830, летел в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода. Очень странный маршрут как для доставки пленных украинцев, хотя, известно и то, что данный борт активно принимал участие в "иранском экспрессе", — говорит Коваленко.

Также он обращает внимание на заявления Минобороны РФ о том, что на борту 65 пленных украинцев сопровождало всего три конвоира. Обозреватель подчеркивает, что это – критически низкая численность сопровождающих, что полностью нарушает соответствующие уставы.

Через 5 часов после сегодняшней катастрофы появилось новое видео с места падения.

"Тогда был показан кусок фюзеляжа с большим количеством мелких повреждений, что подтвердило сбитие ракеты ЗУР (зенитно-управляемая ракета – УНИАН). Но, опять-таки, даже 5 часов спустя не были показаны тела якобы погибших украинских пленных. Ввиду всего вышеизложенного, версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 с каждой минутой рушится как хрустальный замок", — отмечает Коваленко.

В то же время, в контексте с вышесказанным, эксперт акцентирует, на других очень тревожных нюансах.

"Они официально заявили, что военнопленные были на борту. По состоянию на 18:30 ни одного вещественного доказательства тому не было предъявлено, хотя, для российской пропаганды очень важно показать правоту их официальных органов. На этом фоне возникают опасения, что российские террористы могут эти "вещественные доказательства" как раз готовить...", — предполагает аналитик.

Крушение Ил-76 под Белгородом

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в РФ в Белгородской области упал военный транспортный самолет Ил-76. Российская сторона заявила, что на борту погибло более 70 человек. Почти все они – украинцы, которых готовили на обмен. Минобороны Украины заявило, что в настоящее время не может подтвердить, что причиной падения Ил-76 стала атака Сил обороны.

Вечером Генштаб ВСУ заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжат уничтожать военнотранспортные самолеты РФ, которые доставляют в Белгород ракеты для обстрела Харьковской области. Также отмечалось, что зафиксированная интенсивность обстрелов Харьковщины российскими оккупантами прямо связана с ростом количества военнотранспортных самолетов, которые последнее время следовали к аэродрому Белгорода.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на сегодня планировался обмен пленными, который не состоялся. В то же время, украинская разведка не располагает пока достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно был на борту российского самолета.

Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена, российские пленные были вовремя доставлены на оговоренную "точку", где они находились в безопасности. Разведчики подчеркивают, что РФ не информировала Украину о количестве транспортных средств, маршрутах и форме доставки пленных.

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