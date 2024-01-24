Российское Минобороны утверждает, что 65 пленных сопровождали только трое полицейских.

Минобороны РФ официально сообщило, что на борту самолета Ил-76, который разбился под Белгородом, находились украинские военнопленные.

"На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое российских военнослужащих, которые их сопровождали. Экипаж и все пассажиры самолета погибли", - говорится в сообщении.

При этом российское военное ведомство утверждает, что самолет был атакован из украинского комплекса ПВО.

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Украинский военнослужащий Максим Колесников, который был освобожден из российского плена в феврале прошлого года, объяснил, почему это заявление выглядит мало похожим на правду. Он признал, что россияне действительно перевозят военнопленных транспортной авиацией. Но есть нюанс.

"Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопровождающих. Это полный пиз...ж. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то рыл 20 из их военной полиции", - написал бывший пленный в своем Твиттере.

Под Белгородом разбился военный самолет: что известно

Как писал УНИАН, сегодня около полудня в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По данным УП, самолет был сбит силами ПВО Украины, но официально это не было подтверждено.

В Сети появилось видео с моментом падения самолета и дымовым следом в небе, похожим на след от ракеты ПВО. Российские власти на удивление быстро признали факт потери очередного самолета.

В ГУР подтвердили, что на сегодня действительно был запланирован обмен пленными. Также там заявили, что он до сих пор не начался.

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