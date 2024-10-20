Этот завод является составной частью российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США.

Российский "Завод имени Я. М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области ночью 20 октября атаковали дроны Службы безопасности и Сил обороны. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что данный завод является составной частью российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку его продукцию используют для ведения войны в Украине.

По словам источника, на данном заводе Россия производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы боеголовки в ракетные комплексы ПВО и т.д.

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