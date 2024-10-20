Ночью 20 октября в Дзержинске Нижегородской области России дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", который является одним из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезионформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко, основная продукция предприятия включает:
- взрывчатые вещества,
- боевые заряды (боеприпасы для разных типов военной техники и вооружения),
- компоненты для ракетных топлив (производство компонентов, используемых для ракетного топлива, в частности, твердотопливных ракет),
- химические составляющие (создание химических веществ для военной и промышленной сферы).
По информации российских пабликов, при атаке беспилотников на Дзержинск осколочные ранения получили четыре сотрудника пожарной части.
Дроны атаковали Россию ночью 20 октября - что известно
Ночью 20 октября Россию атаковало более 100 дронов, взрывы гремели минимум в семи российских областях.
Минобороны РФ традиционно отчиталось о "перехвате и уничтожении" 110 украинских дронов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 - над Липецкой,18 - над Орловской, 8 - над Нижегородской, 7 - над Белгородской, 6 - над Брянской и один - над Московской.