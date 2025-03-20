Из-за атаки изменено движение ряда поездов.

Российские оккупационные войска массированно атакуют Кропивницкий. В городе прогремели мощные взрывы, возникли пожары.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович ранее подтвердил атаку россиян на город. Он акцентировал, что враг атакует жилые кварталы Кропивницкого.

"Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка. В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности", – написал он в 23:27.

Видео дня

"Суспільне" сообщало, что в городе прогремело около 30 взрывов.

Тем временем в сети публикуют видео и фото с последствиями российской атаки.

На видео есть нецензурная лексика!

Между тем в "Укрзализныце" сообщили о повреждении инфраструктуры в результате вражеской атаки. Перевозчик меняет маршруты ряда поездов:

№53 Днепр - Одесса

№92/60 Одесса - Харьков/Краматорск

№7 Харьков - Одесса

№128 Львов - Запорожье

№52 Одесса - Запорожье

Направление по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов.

"Ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а к станциям на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами. Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии", – добавили в "УЗ".

Атаки РФ по Украине

Ночью 19 марта российские оккупационные войска массированно атаковали Украину дронами. В частности, враг атаковал Сумы – повреждено здание больницы.

Утром 19 числа в россияне атаковали дроном Киев. Обломки упали на территории одной из школ. К счастью, дети находились в укрытии.

Кроме того, в среду от вражеских атак страдала Харьковская область. Враг сбросил на Купянск более 20 КАБов за несколько часов. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах.

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