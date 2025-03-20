Ожидаются задержки не менее трех часов.

В результате российской атаки на Кропивницкий Кировоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура. "Укрзализныця" меняет движение ряда поездов.

"В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры – оценить их и начать восстановление сможем после отбоя. А тем временем из соображений безопасности меняем маршрут движения для ряда поездов", – говорится в заявлении перевозчика.

УЗ объявила об изменениях в движении следующих поездов:

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№53 Днепр – Одесса;

№92/60 Одесса – Харьков/Краматорск;

№7 Харьков – Одесса;

№128 Львов – Запорожье;

№52 Одесса – Запорожье.

Из-за следования по обходному маршруту ожидаются задержки не менее трех часов.

"При этом ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а к станциям на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами", – отметили в "Укрзализныце".

Отмечается, что поезд №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры. Сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии.

Атака РФ на Кропивницкий

С вечера 19 марта город Кропивницкий находился под массированной атакой со стороны РФ. Российские террористы атаковали город "Шахедами". В СМИ сообщали, что прозвучало около 30 взрывов.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович отмечал, что враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом находились Новониколаевка и Балашовка.

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