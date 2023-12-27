Усиление воздушных сил даст возможность ВСУ быть более активными на фронте.

Кроме истребителей F-16 Украине для превосходства в воздухе нужны и другие средства, отмечает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Поддержка с воздуха - она всегда является поддержкой. Взаимодействие воздушной и наземной компоненты – это сочетание силы, воли и движения вперед, к победе. Поэтому я думаю, что это будет иметь успех", - сказал Тарнавский в интервью ВВС, отвечая на вопрос, насколько предоставление Украине F-16 может улучшить позиции украинских военных на фронте.

Однако отметил, что при нашем контрнаступлении, начавшемся летом, отсутствует преимущество в воздухе не потому, что не было F-16, а потому, что "там есть другие факторы".

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"Вот я сказал, что есть силы и средства, которых мы, к сожалению, не имели на тот момент для противодействия воздушным силам РФ. Это и сейчас остается у нас. это одна из главных причин – нанесение ударов как авиацией, так и дронами-камикадзе. И я думаю, с приобретением этих средств Воздушные силы станут сильнее, а мы будем более активными при их поддержке", - пояснил Тарнавский.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, в Британии первые пилоты ВСУ освоили F-16. А Нидерланды на прошлой неделе решили начать подготовку к передаче Украине первых восемнадцати истребителей F-16.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что ключом к успеху во время деоккупации украинских территорий является превосходство в воздухе. Игнат подчеркнул, что Украина не сможет проводить успешные наземные операции по деоккупации без превосходства в воздухе.

По его мнению, украинская армия нуждается около 150 истребителей F-16, но еще необходимо получить учебно-боевые самолеты и специальную технику к ним.

Игнат отмечает, что многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 не помогут ВСУ сбивать различные российские баллистические ракеты, но будут способны дать отпор российской авиации.

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