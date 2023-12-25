Базовым аэродромом для этих самолетов может быть любой из тех, что используется украинской авиацией, говорит Свитан.

Чтобы защитить западные истребители F-16, которые вскоре должна получить Украина, не обязательно заводить их под землю. Такое мнение высказал, военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

"У самолетов задача уйти от ударов противника, особенно дальними ракетами, выполняется чуть по-другому. Их не нужно под землю заводить. Достаточно их перемещать по территории аэродрома через определенное время по закону случайных чисел. Россияне просто не смогут попасть ни в один самолет", – заметил он в эфире телеканала "Киев24".

Как объяснил полковник запаса, у самолета боевой радиус до 1000 километров. По его словам, россияне могут использовать на эту дальность только ракеты с заранее введенными координатами.

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"Нереально попасть в самолет, который на аэродромном поле в тысячи квадратных метров перемещается или передвигается техническим составом. Его не нужно запускать и передвигать, есть определенные буксировочные механизмы, которые это выполняют. Базовым аэродромом – как минимум, оперативным – у нас может быть любой аэродром, который используется нашей авиацией", – резюмировал Свитан.

Россия уже "уничтожила" несколько F-16 в Украине

Российская пропаганда не изменяет своим традициям и продолжает "уничтожать" в Украине технику, которая еще не была доставлена в нашу страну. Так, вечером 24 декабря ряд Z-пабликов заявил, что в Украине "уничтожены" сразу несколько самолетов F-16. Правда, о количестве пропагандисты договориться забыли – цифру называли разную.

В Воздушных силах ВСУ уже отреагировали на басни оккупантов. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что люди хотят верить, что самолеты F-16 уже в Украине – враг поверил, уже их "уничтожает".

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