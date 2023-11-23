Это может произойти в ближайшее время.

Украинские пилоты, которые за рубежом учатся управлять самолетами - истребителями, сейчас летают с инструкторами, но ожидают в ближайшее время на самостоятельные вылеты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо уже с инструкторами. Возможно, то количество пилотов с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Я думаю, что где-то в ближайшее время возможно мы узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать, и, возможно, увидим что-то", - отметил он.

Игнат добавил, что сегодня пилоты, несущие боевое дежурство в Украине, готовы в любую минуту летать и отражать воздушное нападение противника-и ракеты, и шахеды. "И, конечно, пилоты, которые сегодня это делают на территории нашего государства на десятках оперативных аэродромах, безусловно, по-доброму завидуют своим коллегам и ожидают их скорейшего возвращения. Потому что и сами хотят поехать, чтобы овладевать этой техникой. Настроение боевое. Пилоты хотят увидеть этот самолет у нас на вооружении", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Украинские пилоты на F-16

Как сообщал УНИАН, ряд украинских пилотов сейчас учатся за рубежом управлять истребителями F-16.

Украинский летчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish - Мунфиш рассказал о преимуществах истребителя F-16 - он эргономичен, имеет более совершенные электронные системы и прост в управлении.

Пилот добавил, что у F-16 "очень хорошее оружие, которое может выполнять любую миссию". По словам военнослужащего, этот истребитель может выполнять ряд функций, среди которых обеспечение воздушного прикрытия наземных войск, атака наземных целей, уничтожение самолетов противника, перехват ракет.

При этом Мунфиш отметил, что на полноценную подготовку пилота F-16 могут уйти годы, однако украинские военные летчики проходят "ускоренный" курс обучения. Им на освоение этого самолета дается около полугода. При этом он отметил, что отведенного времени достаточно, чтобы освоить базовые возможности F-16, необходимые Украине.

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