Нашему государству нужно преимущество в воздухе, отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 не помогут Вооруженным силам Украины сбивать различные российские баллистические ракеты, но будут способны дать отпор российской авиации.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона. "F-16 вряд ли будет как-то помогать в борьбе с баллистикой. Баллистика - это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету. Против баллистических ракет F-16 не может работать - уничтожать аэродинамические цели. Также работать по наземным, надводным целям", - сказал Игнат.

Кроме того, он заявил, что украинские летчики и наземный персонал продолжают проходить подготовку на разных площадках. "География этих площадок растет, потому что каждая страна, которая входит в состав авиационной коалиции, предоставляет возможность заниматься тем или иным процессом", - отметил Игнат.

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Он подчеркнул, что очень непросто перейти на управление западными самолетами. "Мы делаем это в рекордно короткие сроки. Поэтому, действительно, ожидаем самолеты, которые будут способны дать отпор российской авиации. Нам нужно преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе очень тяжело наземным войскам", - сообщил Игнат.

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Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что ключом к успеху во время деоккупации украинских территорий является превосходство в воздухе. Игнат подчеркнул, что Украина не сможет проводить успешные наземные операции по деоккупации без превосходства в воздухе.

По его мнению, украинская армия нуждается в около 150 истребителях F-16, но еще необходимо получить учебно-боевые самолеты и специальную технику к ним. По его словам, наши авиаторы уже летают на F-16 с инструкторами и ожидают самостоятельные полеты.

Справка УНИАН. Баллистика - это мощные ракеты, спроектированные, в частности, для ведения военных операций на большом расстоянии. Основная их особенность заключается в использовании принципа реактивного движения - большой взрыв горючего топлива создает мощную силу, которая выталкивает ракету вперед, и после этого она может набрать большую высоту и преодолеть значительное расстояние за короткое время. Баллистические ракеты не способны маневрировать.

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