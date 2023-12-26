Британия проводит базовую подготовку украинских боевых пилотов в качестве вклада в международную коалицию военно-воздушных сил для Украины.

Первая группа из шести украинских пилотов прошли базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и сейчас учится управлению истребителями F-16 в Дании.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. "Обучение в Британии началось в августе. Его уже закончили шесть опытных летчиков-украинцев. Еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировки в центрифуге в Британии", отмечается в сообщении.

Там добавили, что помимо пилотов, десятки украинских авиатехников также проходят подготовку, ориентированную на инженерное дело.

Видео дня

Британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что гордится "поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины".

В сообщении подчеркивается, что британская программа имеет целью предоставить пилотам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу подготовки к освоению западных истребителей, и приблизить их к полетам по стандартам НАТО.

Пилоты проходят практические занятия на самолетах Grob Tutor. Они изучают общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю.

"Мы вместе идем дальше, гарантируя, что в будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16... Это значительный шаг вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советских времен", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Британия продолжит обучение украинских пилотов и наземных экипажей в 2024 году.

Помощь Великобритании Украине

Помимо предоставления широкого спектра учебных программ, Британия продолжает поддерживать Украину в войне против российских оккупантов. В рамках военной помощи на 4,6 млрд фунтов стерлингов страна предоставила ВСУ ракеты большой дальности, боевые танки и материально-техническую поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: