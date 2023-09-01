"Птичка" вышла невредимой с поля боя после встречи с авиацией врага.

Два вражеских вертолета и самолет устроили длительную погоню за украинским беспилотником, но проиграли. "Птичку" все равно не удалось сбить.

В Главном управлении разведки Минобороны показали видео погони. Отмечается, что БПЛА ГУР все чаще выходят невредимыми не только после встречи с российской ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией.

В разведке уточнили, что на видео украинский БПЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу.

"Криворукие какие-то...", - прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.

Операции в Крыму

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать временно оккупированный Крым военным путем. ГУР уже проводит свои спецоперации на полуострове - мыс Тарханкут, населенные пункты Маяк и Оленевка. Отмечается, что в Крыму подняли Государственный Флаг Украины.

В ночь на 25 августа на территории временно оккупированного АРК были слышны взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Симферополе, Гвардейском, в районе мыса Меганом и мыса Тарханкут.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожили несколько дронов. Позже в Минобороны РФ сообщили, что их ПВО обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата.

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