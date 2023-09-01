Два вражеских вертолета и самолет устроили длительную погоню за украинским беспилотником, но проиграли. "Птичку" все равно не удалось сбить.
В Главном управлении разведки Минобороны показали видео погони. Отмечается, что БПЛА ГУР все чаще выходят невредимыми не только после встречи с российской ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией.
В разведке уточнили, что на видео украинский БПЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу.
"Криворукие какие-то...", - прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.
Операции в Крыму
Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать временно оккупированный Крым военным путем. ГУР уже проводит свои спецоперации на полуострове - мыс Тарханкут, населенные пункты Маяк и Оленевка. Отмечается, что в Крыму подняли Государственный Флаг Украины.
В ночь на 25 августа на территории временно оккупированного АРК были слышны взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Симферополе, Гвардейском, в районе мыса Меганом и мыса Тарханкут.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожили несколько дронов. Позже в Минобороны РФ сообщили, что их ПВО обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата.