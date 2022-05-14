Джо Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект до того, как действующая военная помощь для Украины закончится позже в мае.

Чтобы не допустить паузы в предоставлении Украине военной помощи, Сенат должен одобрить закон о выделении Украине $40 млрд до 19 мая.

Как сообщает CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.

"19 мая - это день, когда мы действительно, без дополнительных полномочий, начинаем терять возможности осуществлять поставки... Это начнет влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь", - отметил он.

"Мы хотели бы получить одобрение дополнительных полномочий до третьей недели этого месяца, чтобы продолжать бесперебойный поток поставок на Украину, поэтому, очевидно, мы продолжаем призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы мы не дождались конца мая, так и не получив никаких дополнительных полномочий, на которые можно опереться", - добавил он.

Напомним, Джо Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект до того, как действующая военная помощь для Украины закончится позже в мае.

Закон о предоставлении Украине помощи на $40 млрд было одобрено Палатой представителей, еще 11 мая.

13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться об ускоренной принятия этого законопроекта в Сенате.

Эти усилия были блокированы сенатором-республиканцем Рэндом Полом, который требует включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил бы за использованием этих средств.

Через это принятие законопроекта было перенесено на следующую неделю. В начале недели Сенат рассмотрит предложение Рэнда Пола, и лишь потом сможет рассмотреть законопроект по существу.

Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в области безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американского оборудования, отправленного в Украину, и 3,9 млрд долларов на операции Европейского командования.

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