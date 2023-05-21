Российским оккупантам не удалось захватить весь город, отмечают военные.

Несмотря на заявления главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о захвате его наемниками Бахмута, в городе-крепости Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции в юго-западной части города.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает "Суспильне".

Также он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Японию о том, что Бахмут по сути "стерт с лица земли":

Видео дня

"Президент правильно сказал - город по сути снесен с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои".

На сегодня, по словам Череватого, российские оккупанты не взяли до конца город, украинские защитники пытаются давить на флангах, не давать захватчикам покоя и по возможности идти в контратаки.

Заявления о ситуации в Бахмуте 20-21 мая 2023 года

20 мая 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники захватили Бахмут. Позже в сети появились фото, как оккупанты размахивают российскими триколорами в городе-крепости.

В тот же день украинская сторона опровергла захват Бахмута "вагнеровцами" и подчеркнула, что ситуация в городе очень сложная, там идут тяжелые бои.

Ночью 20 мая российский диктатор Владимир Путин поспешил поздравить оккупантов с захватом города-крепости и пообещал им награды.

21 мая на полях саммита "Большой семерки" у президента Украины Владимира Зеленского спросили, правда ли, что российские силы захватили Бахмут. Он ответил: "Я думаю, что нет". "На сегодня Бахмут только в наших сердцах", — добавил он. Правда, сначала ряд зарубежных СМИ неправильно трактовал слова президента, так появились заголовки: "Зеленский подтвердил потерю Бахмута".

Вас также могут заинтересовать новости: