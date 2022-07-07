Вероятно, враг готовится к затяжной войне.

За прошедшие сутки, 6 июля, впервые не было заявлений РФ о захвате новых территорий Украины, что свидетельствует об оперативной паузе со стороны агрессора.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ранее российское Минобороны ежедневно заявляло об оккупации новых украинских земель.

"Однако российские силы по-прежнему вели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям 6 июля. Такие попытки согласуются с российской оперативной паузой, которая не подразумевает и не требует полного прекращения активных боевых действий. В данном случае это означает, что российские войска, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку они попытаются создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления этих более масштабных начинаний", - говорится в сообщении.

В ISW также указали на то, что Кремль, вероятно, готовит российскую экономику к затяжной войне в Украине. Об этом свидетельствуют принимаемые Госдумой законы о регулировании трудовых отношений. Один из них позволит чиновникам отзывать работников из личных отпусков, переносить отгулы без их согласия и требовать, чтобы работники работали в выходные, праздничные дни и в ночное время.

"Эти меры позволяют Кремлю получить гораздо более прямой контроль над большинством аспектов российской экономики, включая приостановку прав и мер защиты, которыми обычно пользуются некоторые работники. Закон все еще должен быть отправлен в Совет Федерации, прежде чем он дойдет до президента России Владимира Путина и будет официально опубликован, но Кремль, вероятно, стремится применить закон, чтобы использовать домашнюю рабочую силу для максимизации экономического производства и подготовки к затяжным операциям в Украине", - отметили аналитики.

Накануне советник главы ОП Алексей Арестович спрогнозировал, что война закончится за 2,5 года.