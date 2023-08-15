Возле города Кременная Луганской области находится Серебрянский лес, он стал ареной жестоких боев с российскими захватчиками.
Противники на протяжении последних недель на этом участке активизировались и пытаются двигаться вперед, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
"Пограничники вместе с другими украинскими подразделениями продолжают отражать атаки и максимально поражать противника, даже несмотря на постоянную угрозу российских авиаударов", - отметили в ведомстве.
Полномасштабная война в Украине с Россией продолжается - что надо знать
Утром 15 августа Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики наступали только на одном направлении фронта вместо трех-пяти, как было в течение многих месяцев. По его сведениям, Силы обороны Украины продолжали сдерживать наступление россиян возле городов Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
Россия в Украине несет огромные потери. Общие потери врага на 15 августа 2023 года составляют примерно 254 920 оккупантов.
Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что у врага на юге нашего государства "оборона трещит по швам". Потом стало известно о новых успехах Сил обороны Украины на южном фронте.