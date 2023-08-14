Для врага настоящим ударом стало освобождение Старомайорского Донецкой области, отметил эксперт.

Контрнаступление ВСУ 2023 продолжается, у российских оккупантов на юге нашей страны оборона "рвется".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал в эфире "FreeДом", что главными уязвимыми местами противника являются клин между населенными пунктами Работино и Грозовое и направление Старомлиновки. По его словам, для противника настоящим ударом стало освобождение Старомайорского Донецкой области.

"У них оборона на юге рвется, она уже трещит по швам. И тут вопрос лишь в том, в каком именно месте этот шов лопнет. Основные уязвимые места - тут даже не является это секретной информацией, это очевидно - это клин между Работино и Грозовым, а также это направление Старомлиновки…", - заявил эксперт.

Новости Украины о контрнаступлении - сегодня это стоит знать

Президент Владимир Зеленский в начале июня подтвердил начало украинских контрнаступательных действий. Наши воины уже освободили от россиян много нашей земли на востоке и юге государства.

Утром 14 августа Генштаб ВСУ сообщил, что защитники нашей страны продолжают контрнаступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях. По данным Генштаба, в частности, воины закрепляются на тех рубежах, которых достигли.

Александр Коваленко говорил, что на ряде направлений бойцы смогли преодолеть полосу обеспечения россиян, которая является самым плотно заминированным участком вражеской первой линии обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: