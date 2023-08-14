Контрнаступление ВСУ 2023 продолжается, у российских оккупантов на юге нашей страны оборона "рвется".
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал в эфире "FreeДом", что главными уязвимыми местами противника являются клин между населенными пунктами Работино и Грозовое и направление Старомлиновки. По его словам, для противника настоящим ударом стало освобождение Старомайорского Донецкой области.
"У них оборона на юге рвется, она уже трещит по швам. И тут вопрос лишь в том, в каком именно месте этот шов лопнет. Основные уязвимые места - тут даже не является это секретной информацией, это очевидно - это клин между Работино и Грозовым, а также это направление Старомлиновки…", - заявил эксперт.
Новости Украины о контрнаступлении - сегодня это стоит знать
Президент Владимир Зеленский в начале июня подтвердил начало украинских контрнаступательных действий. Наши воины уже освободили от россиян много нашей земли на востоке и юге государства.
Утром 14 августа Генштаб ВСУ сообщил, что защитники нашей страны продолжают контрнаступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях. По данным Генштаба, в частности, воины закрепляются на тех рубежах, которых достигли.
Александр Коваленко говорил, что на ряде направлений бойцы смогли преодолеть полосу обеспечения россиян, которая является самым плотно заминированным участком вражеской первой линии обороны.