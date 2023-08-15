За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 540 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 254 920 российских солдат, сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, вчера украинские защитники уничтожили немало российской техники, а именно:
- 7 танков (всего с начала вторжения ‒ 4313),
- 16 боевых бронированных машин (всего ‒ 8370),
- 29 артиллерийских систем (5128),
- 3 средства ПВО (482),
- 1 вертолет (314),
- 29 БПЛА оперативно-тактического уровня (4242),
- 8 крылатых ракет (1387),
- 22 автомобиля и автоцистерны (7584),
- 3 единицы специальной техники (769).
Война в Украине - последние новости
Как писал УНИАН, на оккупированной части Запорожья вспыхнул бой между отрядами кадыровцев и дагестанцев. В результате столкновения погибли два десятка захватчиков, еще 40 получили ранения. Это произошло во время съемок пропагандистского сюжета.
Кроме того, у российского Минобороны возникли проблемы с тем, чтобы унять частные военные компании, которых в последнее время стало очень много в России. В частности остается неподконтрольной ЧВК "Конвой", которую финансирует друг Путина олигарх Аркадий Ротенберг.