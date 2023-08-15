В Генштабе подсчитали потери российской армии за последние сутки.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 540 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 254 920 российских солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, вчера украинские защитники уничтожили немало российской техники, а именно:

7 танков (всего с начала вторжения ‒ 4313),

16 боевых бронированных машин (всего ‒ 8370),

29 артиллерийских систем (5128),

3 средства ПВО (482),

1 вертолет (314),

29 БПЛА оперативно-тактического уровня (4242),

8 крылатых ракет (1387),

22 автомобиля и автоцистерны (7584),

3 единицы специальной техники (769).

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на оккупированной части Запорожья вспыхнул бой между отрядами кадыровцев и дагестанцев. В результате столкновения погибли два десятка захватчиков, еще 40 получили ранения. Это произошло во время съемок пропагандистского сюжета.

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Кроме того, у российского Минобороны возникли проблемы с тем, чтобы унять частные военные компании, которых в последнее время стало очень много в России. В частности остается неподконтрольной ЧВК "Конвой", которую финансирует друг Путина олигарх Аркадий Ротенберг.

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