За прошедшие сутки на всех направлениях произошло около 15 боевых столкновений.

За прошедшие сутки силы обороны наступали на Мелитопольском и Бердянском направлениях и оборонялись на Марьинском. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке с фронта.

Отмечается, что за прошедшие сутки на всех направлениях произошло лишь около 15 боевых столкновений, что совсем немного, если сравнивать с обычной ситуацией на фронте. Вчера враг наступал лишь на одном направлении фронта вместо 3-5, как было на протяжении всех последних месяцев.

Так, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары в ряде населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

В Генштабе отмечают, что с целью восполнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В городе Старобельск Луганской области оккупанты обязали всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и встать на воинский учет.

Кроме того, московский режим продолжает незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство. В частности, российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облои, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморье.

"С целью принуждения учащихся к обучению в школе по российской программе родителей запугивают административной ответственностью за пропуски учебного процесса", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 540 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 254 920 российских солдат.

Также за прошедшие сутки уничтожено, в частности, 7 вражеских танков, 16 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, вертолет, 29 БПЛА оперативно-тактического уровня, 8 крылатых ракет.

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