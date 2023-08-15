Наши воины продолжают контрнаступать на нескольких направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.

Контрнаступление ВСУ продолжается - стало известно, что на южном фронте наши воины продвигаются на направлении Урожайного.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные операции, в том числе на Бердянском и Мелитопольском направлениях, рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - публикует слова спикера Генштаба ВСУ Military Media Center в Telegram.

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Украинские воины уже длительное время двигаются вперед на юге нашего государства и, в частности, на Бахмутском направлении. От российских захватчиков уже освобождено немало нашей территории.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что у захватчиков на юге Украины "рвется оборона, трещит по швам". По его словам, вопрос только в том, "где именно этот шов лопнет".

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