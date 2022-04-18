Российские оккупанты расстреливают все автомобили, которые видят.

Бои за город Кременная Луганской области продолжались трое суток с применением Россией большого количества бронетехники для атаки на город.

Об этом сообщил глава Кременнской военной администрации Александр Дунец в комментарии "Радио Донбасс.Реалии".

"Полностью захвачена. Там только несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, не больше взвода, выходили до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В целом атаки продолжались в течение трех дней. Сейчас там продолжаются тяжелые бои на окраинах", - сообщил Дунец.

Он отметил, что россияне расстреливают все автомобили, которые видят.

"Есть информация, что расстреляли автомобиль, которым люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Сейчас ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой – ред.)", - сказал Дунец.

Как сообщал УНИАН, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты сегодня, 18 апреля, взяли под контроль Кременную Луганской области.

Накануне он сообщал, что российские захватчики зашли в город Кременная. Продолжались уличные бои.

Ранее сегодня Гайдай информировал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственные постройки, лесная подстилка.

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