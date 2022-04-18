Четыре человека погибли.

Российские оккупанты расстреляли людей, которые пытались выехать из захваченного оккупантами города Кременная в Северодонецком районе Луганской области, четверо погибших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Утром 18 апреля жители Кременной пытались эвакуироваться на собственном транспорте. Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями. Погибли четыре человека. Один тяжелораненый человек еще на месте событий. Медики не могут до него добраться из-за бесконечных обстрелов", - написал он.

В эфире информационного телемарафона Гайдай рассказал, что уже нет возможности эвакуировать гражданских людей из города Кременная.

"У нас постоянно работает эвакуация и в Северодонецке, и в Лисичанске, была возможность вывозить до недавнего времени с Кременной. Мы обращались к людям, выезжайте, эвакуируйтесь, потому что будет беда! Сегодня ночью резко ситуация поменялась: был бой тяжелый, орки где-то немного продвинулись дальше, и сейчас они уже контролируют Кременную. Мы уже не можем вывозить людей из Кременной", - сказал председатель ОВА.

По его словам, оккупанты постоянно обстреливают железнодорожные станции, с которых пытаются вывезти мирных людей.

"Действительно, у нас очень напряженная ситуация. Мы стараемся не говорить, каким образом мы перевозим людей к определенным железнодорожным станциям, какие именно станции нам помогают. Потому что как только мы озвучим это где-то в эфирах, то сразу орки туда и стреляют", - пояснил Гайдай.

Оккупация Кременной: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты зашли в город Кременная Луганской области, продолжаются уличные бои.

Ранее он информировал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись по меньшей мере семь жилых домов, хозяйственные постройки, лесная подстилка.

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