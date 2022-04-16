Еще 26 жилых домов частично или полностью разрушены.

В результате российских ударов по восточной Украине нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

"За один день россияне повредили десять объектов инфраструктуры — нефтеперерабатывающий завод и больницу в Лисичанске", — сказал он. "Еще 26 домов частично или полностью разрушены. Жилых домов [пострадало] 16 в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске", - сообщил Гайдай.

Он добавил, что обстрел рынка в Лисичанске привел к пожару, который перекинулся на два накопителя на нефтеперерабатывающем заводе, три хлебных фургона и повредил медицинский корпус.

Напомним, на Луганщине рассказали, когда Россия начнет наступление на донецко-луганском направлении.

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