Там продолжаются не только стабилизационные меры, но и проводятся работы по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о ситуации в деоккупированных Святогорской и Лиманской территориальных общинах.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Относительно крайне сложная ситуация. Если сравнивать Святогорске территориальную общину и Лиманскую, то и по количеству разрушений, и по разрушенной критической инфраструктуры, подключения к источникам электропитания, они примерно совпадают указаны общины. Просто Святогорская община по территории своей гораздо меньше Лиманской. Но, у людей отсутствует свет, конечно и газоснабжение, и мобильная связь отсутствует практически везде", - акцентировал Кириленко.

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Глава Донецкой ОВА отметил, что в деоккупированных общинах продолжаются не только стабилизационные мероприятия, но и проводятся работы по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов.

"Начиная с воскресенья продолжаются не только стабилизационные меры, в том числе, проводятся военной администрацией, правоохранительными органами и СБУ, но и происходят все меры, чтобы восстановить жизнедеятельность этих общин. Относительное восстановление зданий - это в первую очередь строительные материалы, основное укрепление и восстановление жилых домов частного сектора, там где люди по крайней мере смогут еще проживать. Подведение электроснабжения, настройки переправы, мостовые переправы, чтобы можно было добираться в указанные населенные пункты, это уже фактически сделано и пути проезда они известны", - сказал Кириленко.

Он добавил, что также с деокупованих общин проводится эвакуация жильцов перед началом отопительного сезона и сложностей, связанных с прохождением осенне-зимнего периода на этих территориях.

"Это проведение эвакуации из указанных населенных пунктов для прохождения осенне-зимнего периода. Эвакуация из тех населенных пунктов, например, Лиманской общины – где их 40 населенных пунктов, которые входят в общины, где люди не смогут пройти безпеково для их жизни и здоровья в осенне-зимний период", - отметил Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

5 октября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в деоккупированном Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских.

Также сообщалось, что государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Летом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

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