Кроме того, за минувшие сутки российские военные убили одного мирного жителя Донецкой области.

В Святогорске в ходе эксгумации были обнаружили тела 4 убитых гражданских.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 4 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса на станции Майорск в Зайцевом. Еще 6 человек получили ранения. Кроме того, в Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских", - сообщил он.

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Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине: что известно о новых военных преступлениях РФ

На Харьковщине продолжат устанавливать ужасные факты зверства рашистов. Так, в селе Пески-Радьковские нашли ужасную застенок оккупантов в подвале дома, где они содержали местных жителей. Русские закапывали людей живьем в землю и вырывали им зубные протезы.

Известно, что за минувшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по территории Украины. Ночью рашисты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе, а утром ударили по Запорожью.

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