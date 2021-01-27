Представители России и группировок «ДНР/ЛНР» с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами, процесс обмена заблокирован.
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Как сообщают «Новости Донбасса», об этом в комментарии журналистам заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.
«Украина на каждом заседании просила ОРДЛО — дайте списки. Они под разными предлогами блокировали», — рассказывает он.
«В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми», — подчеркнул Кравчук, говоря о намерениях боевиков отдать некоторых граждан Украины нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку, то есть в обход налаженной процедуры обмена.
Последний обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и сепаратистами «ДНР/ЛНР» состоялся 16 апреля 2020 года. На подконтрольную властям территорию вернулись 20 человек. Боевики получили в обмен 14 лиц, еще четверо отказались ехать в ОРДЛО.
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