Боевики не подают списки на обмен, прикрываясь разными предлогами.

Представители России и группировок «ДНР/ЛНР» с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами, процесс обмена заблокирован.

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Как сообщают «Новости Донбасса», об этом в комментарии журналистам заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

«Украина на каждом заседании просила ОРДЛО — дайте списки. Они под разными предлогами блокировали», — рассказывает он.

«В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми», — подчеркнул Кравчук, говоря о намерениях боевиков отдать некоторых граждан Украины нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку, то есть в обход налаженной процедуры обмена.

Последний обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и сепаратистами «ДНР/ЛНР» состоялся 16 апреля 2020 года. На подконтрольную властям территорию вернулись 20 человек. Боевики получили в обмен 14 лиц, еще четверо отказались ехать в ОРДЛО.

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Автор: Дмитрий Захаров