Также Кравчук рассказал о своем общении с главарем боевиков "ДНР".

Общение с боевиками в рамках минских переговоров происходит, поскольку в свое время их приобщили к переговорному процессу.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире ток-шоу "Право на владу", пишет ТСН.

"Дело не в том, с кем ты говоришь. А дело в том, что ты говоришь. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если в свое время было принято решение, что представители Пушилина находились в Трехсторонней контактной группе и сидели, и выступали там, вносили предложения, общались со всеми, и с Кравчуком, и не только, мы на это не обращаем внимание, мол, представители Пушилина - хорошие, а сам Пушилін – плохой. Все они одним миром мазаны", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

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Он также прокомментировал общение в прямом эфире росТВ с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Я с Пушилиным не общался. Я задал ему один вопрос, который является для меня принципиальным – они хотят строить там на неконтролируемом Донбассе какую-то национальную российскую державу - и тогда нам с ними говорить в целом нет никакой нужды, или они хотят все-таки строить или договариваться с нами, как интегрировать те регионы в Украине на основе тех документов, которые определены и Нормандским форматом, и Минскими договоренностями. Это совсем разные вещи", - сказал Кравчук.

Он также объяснил, почему появляется на российских телеканалах.

"А почему я общаюсь с каналами, я вам скажу. Я хочу донести до аудитории... кстати, у меня очень много писем положительных, одновременно и от россиян из разных регионов, которые говорят: "Наконец-то мы кое-что узнали". То есть я не в том, что это надо с ними обниматься, надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы и быть дисциплинированными во всем, от А до Я", - отметил Кравчук.

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Автор: Юрий Годован