Кравчук рассказал, почему на переговорах по Донбассу сложно договориться.

По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, ситуация на Донбассе обострилась.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24". Как отметил Кравчук, на "форуме" в Донецке с участием российских пропагандистов прозвучали тезисы "матушка Россия, забери нас к себе".Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции, двое бойцов ранены

"Те люди, которые представляют ОРДЛО на нашем заседании ТКГ, такого не говорят. Они говорят о том, что Украине нужно выполнять Минские договоренности, что нужно выполнять Нормандские соглашения, а о себе они молчат. То есть они не говорят, что речь идет о каком-то российском государственном образовании, как было сказано на этом пропагандистском шоу", - сказал он.

Кравчук рассказал, почему на переговорах по Донбассу сложно договориться.

"У нас появится вопрос на следующем заседании: а кого они представляют? Россия сегодня скажет одно, завтра другое, мы уже привыкли к такой политике, а речь идет о том, стоят ли представители ОРДЛО, которые принимают участие в ТКГ, на таких же позициях, как их главарь и пропагандисты из России, или нет? А если у них другое мнение – то чье?", — сказал он.

Кравчук также отметил, что в случае, если представители ОРДЛО подтвердят позиции, озвученные российскими пропагандистами на "форуме", он обратится к сопредседателю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау для того, чтобы повестка дня была кардинально изменена.

Пропагандистский "форум" в Донецке

Россия отправила своих пропагандистов на "форум" в Донецке, а МИД Украины уже инициировал для них запрет на въезд в страну.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие доктрины "Российский Донбасс" и сравнил ее с фантастическим романом.

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Автор: Ольга Робейко