Эксперт рассказал о том, на что рассчитывает Путин, когда каждый раз напоминает о своих "красных линиях".

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз вспомнил о "красных линиях", предупредив западных лидеров, что любое решение позволить Украине использовать дальнобойные ракеты по российской территории означало бы, что НАТО "находится в состоянии войны" с Россией, заявляет редактор в колонке для Atlantic Council Питер Дикинсон.

Он отметил, что в этих словах хранится "очевидная проблема" угроз российского диктатора.

"Украина уже использует упомянутые вооружения для ударов по оккупированным регионам, которые Путин считает российскими, и это не спровоцировало никакой эскалации, не говоря уже о войне между Россией и НАТО", - отметил эксперт. Видео дня

По его словам, уже появляются признаки того, что западные лидеры готовы пересмотреть свою позицию и дать Украине "зелёный свет", несмотря на путинские угрозы.

Аналитик считает, что Путин надеется запугать лидеров стран НАТО, тогда как сам он все еще не "адаптировался" к новым территориальным реалиям, пропагандируемым его собственной риторикой. Глава Кремля, как вспоминает Дикинсон, говорил, что временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей "навсегда останутся с Россией", но удары ВСУ западными ракетами по оккупантам в этих областях, как и по Крыму, "не нарушили красные линии".

В августе 2024 года, как говорится в материале, украинская армия "пересекла самую красную из всех линий", когда зашла на территорию Курской области.

"Теперь очевидно, что "красные линии" Путина — это просто блеф, предназначенный для того, чтобы напугать Запад и изолировать Украину. За последние два с половиной года его попытки навязать ограничения международным противникам неоднократно разоблачались и становились всё более оторванными от реальности войны. Мы подошли к тому моменту, когда последние "красные линии" Путина прямо противоречат его собственной пропаганде", - заявил Дикинсон.

"Красные линии" Путина

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что про удары вглубь России западным оружием и о том, что об этом думает Генсек НАТО. По его словам, Украине необходимо дать это разрешение, чтобы у нее была возможность защитить себя - ударить по аэродромам, артиллерии и другим военным объектам.

Кроме того, Россия может провести ядерные испытания, чтобы запугать Запад. Эксперты рассказали о нескольких шагах, к которым может прибегнуть Путин, чтобы напомнить всем о своих "красных линиях".

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