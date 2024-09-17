Генсек акцентировал, что НАТО имеет право поддерживать Украину, не становясь стороной конфликта.

Единственный способ, которым Украина может защитить себя, - удары вглубь России по военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам, которые россияне используют почти ежедневно для атак, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому журналу Foreign Policy.

"Нет сомнений, что Украина имеет право наносить удары по законным целям на территории России. Мы должны помнить, что это агрессивная война, которую Россия развязала против своего соседа, Украины. Это война по выбору России. Это грубое нарушение международного права. Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону, а самооборона включает в себя нанесение ударов по целям на территории агрессора, которым в данном случае является Россия", - отметил он.

Столтенберг добавил, что выступает за ослабление ограничений на использование для ударов западного оружия.

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Отвечая на вопрос о риске эскалации и "красных линиях" России, он акцентировал, что НАТО имеет право поддерживать Украину, не становясь стороной конфликта.

"Во-вторых, он (Путин - УНИАН) угрожал таким же образом несколько раз. Это война, которую он решил начать. И он может очень легко деэскалировать, прекратив свои атаки на соседа. Он может остановить войну завтра. Это лучший способ положить конец этой войне", - заявил генсек НАТО.

По его мнению, ядерная риторика Путина безрассудна и опасна.

"Он должен знать, и мы ясно давали это понять снова и снова, что ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует вести. Мы очень внимательно следим за тем, что делает Россия. Пока что мы не увидели никаких изменений в их ядерной позиции, которые требуют каких-либо изменений с нашей стороны", - акцентировал Столтенберг.

При этом он добавил, что Украину значительно продвинули на пути к членству в НАТО: "Путь Украины к членству необратим. Не может быть стабильности, мира и безопасности в Европе без мира и стабильности в Украине. И в долгосрочной перспективе не может быть мира и безопасности в Украине, если Украина не станет союзником НАТО. Поэтому мы движемся вперед. Но, конечно, приглашения для Украины не может быть, пока все союзники не согласятся. Для этого нужен консенсус, а его у нас пока нет".

Удары по России западными ракетами - актуальное

Напомним, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияла на изменение политики США относительно возможного разрешения для ВСУ на удары их оружием вглубь России.

По его словам, США продолжат обсуждать с Украиной возможные способы поддержки, чтобы она могла выиграть эту войну. Он уточнил, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

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