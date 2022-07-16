Уничтожено 60 оккупантов и пять единиц техники.

Украинские спецназовцы провели успешную операцию по ликвидации российских военных в Белогоровке в Луганской области.

Во время атаки подразделение "KRAKEN" уничтожило 60 противников и пять единиц вражеской техники. Двое оккупантов взяты в плен.

Перед началом наземной операции защитники нанесли несколько ударов по местам скопления врага. Далее произошли контактные бои непосредственно в районе пребывания россиян.

Остатки российских захватчиков 24-й Новосибирской отдельной бригады спецназначения ГУР РФ покинули позиции.

Война в Украине: актуальные данные

Украинские военные остановили попытку врага завладеть дорогой между Лисичанском и Бахмутом. ВСУ плотным огнем остановили попытки врага, который вынужден был подвинуться назад.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, в ближайшие 72 часа враг усилит обстрелы населенных пунктов в Донецкой области. Таким образом, речь идет о том, что ВС РФ вышли из "оперативной паузы".

Утром, 16 июля, Генштаб подтвердил, что противник возобновил наступление на Углегорскую ТЭС. Боевые действия продолжаются.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.

ВСУ уже уничтожили в боях с Россией 38 140 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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