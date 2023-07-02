Военные отмечают, что внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышенным.

Российские оккупационные войска провели ротацию ракетоносителей в Черном море. Один надводный носитель враг заменил на два подводных.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что суммарный залп "Калибров" составляет 8 ракет. Также отмечается, что в Черном море держится штормовая погода.

"С учетом определенной паузы в действиях врага, внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не поддавайтесь панике, но будьте внимательны и сознательны!" – отметили в ОК "Юг".

Видео дня

Ракетные удары РФ по Украине

В течение июня 2023 года РФ осуществила 193 пуска ракет различной номенклатуры. Удары ракетами Х-22 участились втрое. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил высокий процент сбития вражеских ракет украинскими силами ПВО.

При этом в последнее время российские оккупационные войска не наносят массированных ракетных ударов по Украине. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг может накапливать ракеты для более коварных намерений. В то же время наблюдается активность тактической авиации противника.

Вас также могут заинтересовать новости: