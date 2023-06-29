Россияне вывели ракетоноситель в Черное море.

После двухдневной паузы российские войска вывели в Черное море ракетоноситель. Как сообщает оперативное командование "Юг", сегодня оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном и Азовском морях.

"Общее количество кораблей составляет соответственно 10 и 2. В Черное море на боевое дежурство после двухсуточной паузы выведен надводный ракетоноситель, снаряжение которого до восьми "Калибров", - заявили в командовании.

Украинские военные акцентируют, что на фоне регулярной активности стратегической авиации на юго-восточном направлении также наблюдается увеличение количества беспилотных разведчиков. Уровень ракетной опасности сейчас оценен как повышенный.

Видео дня

Как уточняют в командовании ВМС ВСУ, по состоянию на 10:20 четверга, 29 июня, в Азовском море - два вражеских корабля без ракет на борту.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до восьми кораблей оккупантов, среди которых - носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Угроза ракетных ударов РФ с моря - что известно

Как сообщал УНИАН, российская армия постоянно угрожает Украине из акватории Черного моря. По данным ВМС ВСУ, всего в акватории Черного моря россияне имеют три подводные лодки-ракетоносители, на борту каждой - до четырех ракет. Одна из этих лодок сейчас находится на ремонте, две другие периодически выходят на дежурство.

Сейчас в акватории Черного моря общий залп вражеских ракет может составлять до 52 единиц, которыми оснащены два фрегата, три подводные лодки и, по некоторым данным, три катера.