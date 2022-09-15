У нас есть опыт ведения боевых действий в условиях весенних дождей и холодов, отметил эксперт.

Вооруженные Силы Украины смогут вести контрнаступление даже осенью и зимой. Холода и морозы не остановят наших военных, ведь РФ нельзя давать "передышку".

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов.

Он ответил на вопросы зрителей, которых интересовало, не "встанет" ли техника ВСУ с наступлением морозов. По словам Жданова, холода никак не повлияют на работу наших военных.

"Техника не встанет, все эти машины предназначены и для эксплуатации в условиях низких температур. Даже австралийские машины предназначены для работы в таких условиях...Главная задача в этом плане - своевременно подготовить личный состав... Вспомните, какие потери несла РФ, когда они спали под Киевом, ночевали в марте месяце. Сколько у них обморожений было",- добавил эксперт.

По словам Жданова, с наступлением зимы ВСУ даже станет "полегче". Все дело в том, что благодаря морозам почва станет твердой, технике будет гораздо легче проходить.

"У нас есть опыт ведения боевых действий в условиях весенних дождей и холодов. Вспомните, мы начали отражение вооруженного массированного вторжения РФ в феврале... С наступлением зимы станет полегче. Несмотря на то, что температура будет ниже и будут морозы, но почва промерзает и условия для техники становятся лучше, и для пехоты в плане проходимости.", - указал Жданов.

Эксперт отметил, что осенью и зимой мы не можем останавливать контрнаступление. Все дело в том, что врагу нельзя давать время на отдых.

"А у нас еще и ситуация такая, что мы не можем останавливаться. Нам нужно будет вести боевые действие, именно атакующие, именно контрнаступающие. Потому что нельзя дать оперативную паузу, нельзя дать передышку российским войскам", - резюмировал Жданов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Жданов ответил, появились ли в Украине танки Abrams.

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