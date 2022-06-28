Украинские защитники продвигаются на херсонском и запорожском направлениях.
Об этом 28 июня в эфире общенационального телемарафона заявила спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.
В херсонской области, по ее словам, российские войска применяют авиационные удары и пытаются отбивать свои позиции артиллерийским огнем.
"В прошлом отчетном периоде было четыре облета авиации и попытки возобновить позиции возле Потемкиного. Но сейчас наши позиции там крепкие, и враг ретировался, не получив своих преимуществ", – рассказала спикер.
Что касается запорожского направления, то, как заявила Гуменюк, оккупанты продолжают обстреливать территориальные громады с местными жителями, однако, позиции украинских защитников на этом направлении остаются мощными.
Ранее сообщалось, что украинские защитники остановили вражеское наступление в направлении Долгенькое – Долина.
Также фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики за сутки совершили до двадцати групповых боевых вылетов.
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